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OKA bölgede iş birliği fırsatlarını geliştirmeye devam ediyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, “TR83 Bölgesi Makine İmalatı, Sağlık ve Yazılım Sektörleri, Tanışma ve İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirme Buluşması” düzenledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:56
OKA bölgede iş birliği fırsatlarını geliştirmeye devam ediyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, “TR83 Bölgesi Makine İmalatı, Sağlık ve Yazılım Sektörleri, Tanışma ve İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirme Buluşması” düzenledi.


OKA Samsun merkez hizmet binasında, makine imalatı, sağlık ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler arasından, Organize Sanayi Bölgesi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösterme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgeli AR-GE merkezine sahip olma, belge olmaksızın hali hazırda AR-GE faaliyetleri yürütme veya AR-GE merkezi kurma potansiyeli bulunma, orta ve yüksek katma değerli imalat gerçekleştirme, şartlarından en az birisini sağlayan işletmeleri bir araya getirmek ve birbirleriyle tanıştırmak amaçlı düzenlenen sektörel toplantıya Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinde ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 20’ye yakın firma katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen yaparken; katılım sağlayan her firma kendisini tanıtarak firmasına dair 5’er dakikalık sunum gerçekleştirdi.


Toplantıda yerli üretim için işletmeler arasında kurulabilecek iş birlikleri tartışıldı. Ardından Samsun KOSGEB KOBİ Uzmanı Nedim Tuna’nın KOSGEB Destek Programları hakkındaki sunumu ile program sonlandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:56
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