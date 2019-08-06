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Ohio Valisi’nden Yasama Meclisine silah satışlarını denetleme çağrısı

ABD’nin Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülkede yaşanan katliamlar nedeniyle yerel mahkemelerin silah edinmek isteyenlerin geçmişini araştırması gerektiğini söyleyerek Yasama Meclisini göreve çağırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 22:02
Ohio Valisi’nden Yasama Meclisine silah satışlarını denetleme çağrısı

ABD’nin Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülkede yaşanan katliamlar nedeniyle yerel mahkemelerin silah edinmek isteyenlerin geçmişini araştırması gerektiğini söyleyerek Yasama Meclisini göreve çağırdı.



ABD’nin El Paso ve Ohio kentlerinde 12 saat içinde düzenlenen iki silahlı sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıların artması ve ABD’nin bu konuda dünya lideri olması, ülke genelinde tartışmalara neden oluyor. ABD’nin Ohio Eyalet Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine, ülke genelinde kendisine karşı yapılan baskılara karşı harekete geçmeye başladı. Vali DeWine, partisinin lider olduğu Yasama Meclisinin neredeyse tüm silah satışları için geçmiş ve sabıka kontrollerinin yapılması ve mahkemelerin ateşli silahlara erişimin kısıtlanmasına izin veren yasaları onaylaması çağrısında bulundu. Vali Mike DeWine, insanların ateşli silahlar edinme hakkını dengeleyerek Ohio Eyaleti’nin daha fazla önlem alması gerektiğini kaydetti. DeWine, “Hayat kurtarmak için bir araya gelebiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:02
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