Son KHK ile TSK'dan ihraç edilenler listesinde kimler var?

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı KHK ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 personel arasında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da yer alırken TSK'dan ise 324 kişi ihraç edildi. Peki OHAL'in son KHK ile TSK'dan ihraç edilenlerin listesinde kimler var?

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subayların arasında Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da bulunuyor.

İŞTE TSK'DAN İHRAÇ EDİLENLER LİSTESİ: