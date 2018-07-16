OHAL ne zaman kalkacak? OHAL süresi uzatılacak mı? 2018 OHAL son durum ne oldu Ohal hangi tarihte kalkıyor

15 Temmuz kanlı FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL, 18 nisan tarihinde 7. kez uzatılmıştı. 18 Nisan 2018’de OHAL'in süresi sona erecek. OHAL 8. Kez uzatılacak mı yoksa 7. Kes uzatılan OHAL kalkacak mı? 2018 OHAL kararı son durum ne oldu Ohal hangi tarihte kalkıyor?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL konusunda "Kaldırılması iradesi var, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" diye konuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ise "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" dedi. Bakan Gül, "Ancak, OHAL’in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.

2 BİN 161 TUTUKLU SANIĞIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Bakan Gül, FETÖ davalarına ilişkin ise “Doğrudan darbe teşebbüsüyle ilgili olan soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir" diye konuştu.

BAHÇELİ OHAL’İN KALDIRILMASI KONUSUNDA İKNA EDİLDİ?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, OHAL’in kaldırılmaması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede OHAL konusunun konuşulduğu ve mutabakat sağlandığı yönünde iddia edilmişti.

OHAL konusunda MHP’den seçim öncesinde peş peşe yapılan son dakika açıklamaları henüz gündemdeki yerini korurken seçim sonrası OHAL ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Eğer TBMM'ye 18 Temmuz'a kadar OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir teklif götürülmezse OHAL kalkacak mı? 18 Nisan tarihinde uzatılan OHAL ne zaman kalkacak? Sorularının cevabı merak konusu oldu. 15 Temmuz kanlı FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL, 18 nisan tarihinde 7. kez uzatılmıştı. 18 Nisan 2018’de OHAL'in süresi sona erecek. OHAL 8. Kez uzatılacak mı yoksa 7. Kes uzatılan OHAL kalkacak mı? Günümüzdeki günlerde bu soruların cevabı netlik kazanacak.