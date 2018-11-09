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OHAL Komisyonu'ndan kritik açıklama: 3 bin kişi işine iade edildi

OHAL Komisyonu, incelemeleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre 42 bin dosya incelendi ve 3 bin kişi işine iade edildi.

09 Kasım 2018 Cuma 09:58
OHAL Komisyonu'ndan kritik açıklama: 3 bin kişi işine iade edildi

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 3 bin müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 39 binini reddeden Komisyonda, 83 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

Dava yolu açık

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:58
  1. Ankara
  2. ohal
  3. OHAL komisyonu

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