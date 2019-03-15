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OHAL Komisyonunca 63 bin 100 başvuru karara bağlandı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca 15 Mart itibarıyla 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru karara bağlandı

15 Mart 2019 Cuma 10:34
OHAL Komisyonunca 63 bin 100 başvuru karara bağlandı

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından 15 Mart tarihi itibarıyla 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru karara bağlandı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname (KHK) hükümleri ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular karara bağlanıyor.

Bu kapsamda, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 460 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'ler ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

- 15 aylık sürede toplam başvuruların yarısı hakkında karar verildi

Komisyona 15 Mart tarihi itibariyle 126 bin başvuru yapıldı. İncelemesi devam eden başvuru sayısı 62 bin 900 oldu.

Karar verme sürecinin başladığı 22 Aralık 2017 tarihinden 15 Mart 2019'a kadarki 15 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yarısı hakkında karar verildi.

Komisyon tarafından 15 Mart tarihi itibarıyla 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru karara bağlandı.

Komisyon kararları, bildirilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilirken, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi ise en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Başvuranlar, Komisyonun internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safhalarını ve kararın kabul veya reddine ilişkin bilgi edinebiliyor.

Komisyon tarafından haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:34
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