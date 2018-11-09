OHAL Komisyonu göreve iade edilenler listesi | OHAL Komisyonu başvuru sonuçları

OHAL Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 42 bin kişinin başvurusunun incelendiği, 3 bin kişinin göreve iade edildiği bildirildi. OHAL Komisyonu'na başvru sayısı 125 bin olduğu, 89 bin başvurunun ise incelemeye devam edildiğini öğrenildi.

5 Eylül tarihi itirabiyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125 bin olduğu açıklandı. Komisyon tarafından verilen karar sayısının ise 42 bin olduğu, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 89 bin olduğu açıkladı. OHAL Komisyonu kararları için tıklayınız

39 bin komisyondan red aldı

OHAL Komisyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.bindir."