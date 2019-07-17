OHAL Komisyonu büyükelçileri bilgilendirdi

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Komisyon olarak göreve başladığımız tarihten itibaren çalışmalarımız hakkında şeffaf ve bilgi paylaşımına açık bir yol izlemeye özen gösterdik." dedi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, komisyonun çalışmaları ve kararları hakkında bazı büyükelçilik temsilcilerini bilgilendirdi.

Bazı ülkelerin büyükelçileri ile büyükelçilik temsilcilerine evrak kayıt, tasnif ve arşiv bölümünü ayrı ayrı gezdiren Tanrıkulu, "Bize 126 bin 200 başvuru oldu. 475 bini aşkın evrakın kaydı burada yapıldı. Bilgi işlem altyapısını en ileri şekilde kullanıyoruz. Başvuru alma sürecimiz 17 Temmuz 2017'de başladı. Bugün için tüm başvurular elektronik ortamda alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

OHAL Komisyonuna yapılan başvurulara ilişkin belgelerin burada birleştirildiğini belirten Tanrıkulu, "Değişik kurumlardan eski başvurular, mahkemelerden gelen dosyalar burada birleşti. Burada tamamlandıktan sonra biz raportörümüze gönderiyoruz inceleme için. Bilgi işlem sisteminin çok iyi kullanıldığı bir sistem söz konusu. 475 bin belgenin kaydı sistemde ve burada kayıtlı durumda." şeklinde konuştu.

Güvenliği için tüm önlemlerin alındığını, görevlendirilenler dışında kimsenin giriş yapamadığı evrak kayıt, tasnif ve arşiv bölümlerinin gezilmesinin ardından Tanrıkulu, bilgilendirmesine toplantı salonunda devam etti.

"Komisyon olarak göreve başladığımız tarihten itibaren çalışmalarımız hakkında şeffaf ve bilgi paylaşımına açık bir yol izlemeye özen gösterdik." ifadelerini kullanan Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) heyetleri ile Avrupa Birliği'nden birçok temsilciyi komisyonumuzda ağırlayarak gerekli istişarelerde bulunduk. Yurt içinde de TBMM İnsan Hakları İnceleme ve Dilekçe Komisyonu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri ile yazılı ve görsel basın mensuplarıyla burada bir araya geldik."

- "Gayemiz faaliyetlerimizin doğru ve güvenilir şekilde yer alması"

OHAL Komisyonu olarak faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda doğru ve güvenilir bir şekilde yer alabilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tanrıkulu, "Bu kapsamda bugün burada Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 20 ülkeden katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda büyük emeği olan Sayın Büyükelçimiz Kıvılcım Kılıç Hanımefendi'ye sizlerin huzurunda teşekkür ederim." diye konuştu.

Büyükelçi ve büyükelçilik temsilcilerinin soruları ile devam eden bilgilendirme toplantısı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya Norveç, Belçika, Almanya, İsveç, Kanada, Arnavutluk büyükelçi seviyesinde katılırken, Fransa başkatip, İtalya siyasi bölüm şefi, İsviçre, Danimarka, Romanya, İspanya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Yunanistan ve İngiltere büyükelçilik müsteşarı seviyesinde bilgilendirmede yer aldı.

AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals da bilgilendirmeye katıldı.