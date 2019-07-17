0553 313 94 23

OHAL Komisyonu büyükelçileri bilgilendirdi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun faaliyetlerine ve işleyişine ilişkin büyükelçilere brifing verdi- Tanrıkulu:- "Komisyon olarak göreve başladığımız tarihten itibaren çalışmalarımız hakkında şeffaf ve bilgi paylaşımına açık bir yol izlemeye özen gösterdik" - "Başvuru alma sürecimiz 17 Temmuz 2017'de başladı. Bize 126 bin 200 başvuru oldu. Bugün için tüm başvurular elektronik ortamda alınmış durumda"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
OHAL Komisyonu büyükelçileri bilgilendirdi

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Komisyon olarak göreve başladığımız tarihten itibaren çalışmalarımız hakkında şeffaf ve bilgi paylaşımına açık bir yol izlemeye özen gösterdik." dedi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, komisyonun çalışmaları ve kararları hakkında bazı büyükelçilik temsilcilerini bilgilendirdi.

Bazı ülkelerin büyükelçileri ile büyükelçilik temsilcilerine evrak kayıt, tasnif ve arşiv bölümünü ayrı ayrı gezdiren Tanrıkulu, "Bize 126 bin 200 başvuru oldu. 475 bini aşkın evrakın kaydı burada yapıldı. Bilgi işlem altyapısını en ileri şekilde kullanıyoruz. Başvuru alma sürecimiz 17 Temmuz 2017'de başladı. Bugün için tüm başvurular elektronik ortamda alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

OHAL Komisyonuna yapılan başvurulara ilişkin belgelerin burada birleştirildiğini belirten Tanrıkulu, "Değişik kurumlardan eski başvurular, mahkemelerden gelen dosyalar burada birleşti. Burada tamamlandıktan sonra biz raportörümüze gönderiyoruz inceleme için. Bilgi işlem sisteminin çok iyi kullanıldığı bir sistem söz konusu. 475 bin belgenin kaydı sistemde ve burada kayıtlı durumda." şeklinde konuştu.

Güvenliği için tüm önlemlerin alındığını, görevlendirilenler dışında kimsenin giriş yapamadığı evrak kayıt, tasnif ve arşiv bölümlerinin gezilmesinin ardından Tanrıkulu, bilgilendirmesine toplantı salonunda devam etti.

"Komisyon olarak göreve başladığımız tarihten itibaren çalışmalarımız hakkında şeffaf ve bilgi paylaşımına açık bir yol izlemeye özen gösterdik." ifadelerini kullanan Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) heyetleri ile Avrupa Birliği'nden birçok temsilciyi komisyonumuzda ağırlayarak gerekli istişarelerde bulunduk. Yurt içinde de TBMM İnsan Hakları İnceleme ve Dilekçe Komisyonu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri ile yazılı ve görsel basın mensuplarıyla burada bir araya geldik."

- "Gayemiz faaliyetlerimizin doğru ve güvenilir şekilde yer alması"

OHAL Komisyonu olarak faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda doğru ve güvenilir bir şekilde yer alabilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tanrıkulu, "Bu kapsamda bugün burada Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 20 ülkeden katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda büyük emeği olan Sayın Büyükelçimiz Kıvılcım Kılıç Hanımefendi'ye sizlerin huzurunda teşekkür ederim." diye konuştu.

Büyükelçi ve büyükelçilik temsilcilerinin soruları ile devam eden bilgilendirme toplantısı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya Norveç, Belçika, Almanya, İsveç, Kanada, Arnavutluk büyükelçi seviyesinde katılırken, Fransa başkatip, İtalya siyasi bölüm şefi, İsviçre, Danimarka, Romanya, İspanya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Yunanistan ve İngiltere büyükelçilik müsteşarı seviyesinde bilgilendirmede yer aldı.

AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals da bilgilendirmeye katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
  1. OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    1. Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    2. Malatya’da havuzda feci ölüm
    3. Eminönü'nde korkutan yangın
    4. Rus uzman: ABD kıskançlık duyuyor
    5. Muğla’da ve Aydın’da ’Yıldırım’..
    6. Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis..
    7. Türkmenlere yardım eli
    8. 3 yıldır aranan cinayet zanlısı..
    9. Myanmar'da anayasa değişikliği..
    10. Alacağı olan gencin babasını vurup..
    11. Çöp konteynırı bir anda alev aldı
    12. Erzincan film festivalinin programı..
    13. 2’nci Çaycuma Günleri bugün başladı
    14. Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı
    15. OHAL Komisyonu büyükelçileri..
    16. Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye..
    17. Diyanetten "Engellilere Yönelik Manevi..
    18. Sakarya’da kan donduran olay
    19. Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı
    20. Yusuf Kaplan'dan flaş paylaşım!..
    21. 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ödül..
    22. Otomobil elektrik direğine çarptı: 1..
    23. (Özel) Nişantaşı’nda 23 yıldır..
    24. Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru
    25. Otomobille tartıştığı kardeşine çarptı
    26. ABD Büyükelçiliğinden Erbil’deki..
    27. Meksikalı uyuşturucu karteli "El..
    28. İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
    29. Seyir halinde kalp krizi geçirdi,..
    30. Çocuğuna araba çarpan anne göz..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda