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OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, bir yıl içerisinde 3 bin 700 kabul, 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 başvuruyu sonuçlandırdı

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:37
OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bir yıl içerisinde 3 bin 700 kabul, 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyaları, eski başvurularla birlikte 451 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Komisyon, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirdi. Bugün itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 125 bin 600 olurken, incelemesi devam eden müracaat sayısı ise 75 bin 300 olarak belirlendi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Buna göre, Komisyon, bugün itibarıyla 3 bin 700 kabul, 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı. Böylece komisyon bir yıl içerisinde başvuruların yüzde 40'ını karara bağlamış oldu.

Ayrıca Komisyon görev kapsamına girmeyen 2 bin 400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verdi.

Komisyon kararları bildirilmek üzere, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilirken, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi ise en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek.

Başvuranlar, Komisyonun internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safhalarını ve kararın kabul veya reddine ilişkin bilgi edinebilecek.

Komisyon tarafından haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:37
  1. Ankara
  2. başvuru
  3. OHAL
  4. ohal işlemleri inceleme komisyonu
  5. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu

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