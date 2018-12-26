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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 03:51
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 03:51
  1. inceleme komisyonu
  2. OHAL
  3. olağanüstü hal
  4. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu
  5. Resmi Gazete

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