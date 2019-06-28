0553 313 94 23

OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyla ilgili karar verdi- Komisyonca 1,5 yıllık sürede başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verilmiş oldu

28 Haziran 2019 Cuma 10:58
OHAL başvurularının 77 bin 900'ü karara bağlandı

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, komisyon bünyesinde hakim, uzman, müfettiş ve raportör olmak üzere toplam 250 personel görevlendirildi.

Elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturularak, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydediliyor.

Yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor.

Kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyaları ile eski başvurularla birlikte şimdiye kadar 475 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'ler ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213'ü rütbe alma, 270'i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761'i kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

- Komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 200

Komisyona yapılan başvuru sayısı 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 126 bin 200 oldu. Komisyon tarafından verilen 77 bin 900 karar sayısı dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 48 bin 300.

Karar verme sürecine 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren başlayan Komisyon tarafından, 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 karar verildi.

- İlgili karardan sonra 60 gün içinde iptal davası açabilecek

Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 1,5 yıllık sürede toplam başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verilmiş bulunuyor. Komisyon, görev kapsamına girmeyen 2 bin 520 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verdi.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek.

- Başvurucular, başvuru takip sisteminden bilgi alabiliyor

Başvurucular, "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve sonucu hakkında bilgi edinebiliyor.

Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlandı. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna ise http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabiliyor.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:58
  1. Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda
    1. Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı..
    2. Mavi Konak kurtarıldı
    3. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    4. Hakkari'deki çatışma
    5. Cebeci’nin kaldırımları yenileniyor
    6. Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda
    7. Araklı'daki sel
    8. Döviz kurları
    9. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    10. Bakan Selçuk Aksaray’da
    11. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    12. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    13. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    14. Kosova’da Türk doktorlar bir haftada..
    15. TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair..
    16. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    17. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    18. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    19. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    20. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    21. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    22. Elektriğe zam
    23. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    24. Faaliyetler hız kazandı
    25. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    26. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    27. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    28. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    29. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    30. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!