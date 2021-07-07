Oğuzhan Yonca emniyet müdürü kim? Oğuzhan Yonca emniyet müdürü kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer atandı. Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin merkeze alınan emniyet müdürleri arasında yer aldı. Iğdır emniyet müdürü ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca oldu.

Oğuzhan Yonca Kimdir?

İlk orta ve liseyi memleketinde okudu. Polis okulunu başarı ile tamamladı. Alanında başarılı operasyonlara imza attı. 7 Temmuz 2021 tarihli son Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürü olarak atandı.

Emniyet müdürleri kararnamesi

Atama kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

- Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

- Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

- Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

- Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

- Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

- Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

- Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

- Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

- Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

- Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

- Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

- Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

- Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

- Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

- Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

- Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

- Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

- Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

- İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne atandı.