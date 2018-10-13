Oğuzhan Türk kimdir? İYİ Parti'li Avukat Oğuzhan Türk hangi partiye geçti

İYİ Parti kurucuları arasında listesinde yer alan Avukat Oğuzhan Türk İYİ Parti’den istifa ettiğini ve MHP’ye geçtiğini açıkladı. Peki Oğuzhan Türk kimdir?

MHP’de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, İyi Parti kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre İyi Parti lideri Meral Akşener ile hareket eden Türk, zaman zaman partisine yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık” şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İyi Parti’den istifa edip MHP’ye geçeceğini açıkladı. Bahçeli’yi devirmek için planlanan kaset komplosunun organizatörlerinden olduğu iddia edilen İsmail Türk’ün oğlu Oğuzhan Türk, Akşener’in ekibine katılmıştı.