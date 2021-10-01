Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Hakk'a yürüdü.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul’da rahatsızlanarak 13 Eylül’de ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Doktor oğlunun evinde rahatsızlanarak İstanbul’dan Ankara’ya kaldırılan Oğuzhan Asiltürk’e (86) doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu.