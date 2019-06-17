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Oğuzeli’nde çocuklar için eğitim merkezi çağrısı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencileri yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için eğitim merkezlerine davet etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
Oğuzeli’nde çocuklar için eğitim merkezi çağrısı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencileri yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için eğitim merkezlerine davet etti.


‘Hayatla Eğitimi Birleştiren Belediyecilik Anlayışı’ ile hareket ettiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Öğrencilerimizi yaz tatilinde Dündar Taşer Eğitim Merkezimiz ve Aziz Sancar Eğitim Merkezimize davet ediyor, çocuklarımızın kütüphaneden, spor aktivitelerine bilgisayar odalarımızdan, kitap okuma odalarımıza A’dan Z’ye tam donanımlı eğitim merkezlerimizden faydalanmaları için bekliyoruz” dedi.


Başkan Kılıç, “Eğitim Merkezlerimize gelen öğrencilerimiz ders dışında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinde içinde oluyor. Spordan el sanatlarına, müzikten kişisel gelişim ve eğitim kurslarına, bilişim teknolojilerinden hobi kurslarına kadar pek çok farklı alanda eğitim veriliyor. Hayatla Eğitimi Birleştiren Belediyecilik Anlayışı’ ile hareket ediyoruz. Yürüttüğümüz temel belediyeciliğin yanında sosyal belediyecilik anlamında da hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Eğitime olan katkılarımız devam edecek, çocuklarımız ne kadar iyi eğitim alırsa bizim gücümüz bir o kadar artacak. Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görecek evlatlarımızı hayata hazırlanmasında önemli bir yapı taşı olacak Eğitim Merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
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