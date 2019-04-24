Oğuzeli ’AB Şehir Eşleştirme Projesinde’ temsil edildi

Oğuzeli Belediyesi Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yürütülen ’Şehir Eşleştirme Projesi’ kapsamında, Brüksel’de yapılan toplantıya katıldı.

Beş gün süren çalışma ziyaretine Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerel yönetim temsilcileri katıldı.

“Oğuzeli’nin Gelişimini Sağlamak İçin alışıyoruz”

Uluslararası bir platformda ilçemizin temsil edilmesinin gururunu yaşadıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Yaptığımız ve hayata geçireceğimiz projelerle Oğuzelimizin zenginlikleriyle uluslararası kimlik kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına, kalıcı şehir eşleştirme ilişkileri kurmamıza katkı sunan uluslararası bir platformda ilçemizin temsil edilmesini sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız projelerle Oğuzelimizin zenginlikleriyle uluslararası kimlik kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gerek Avrupa Birliği hibe projeleriyle gerekse belediyemizce gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle ilçemizin daha yaşanabilir bir ilçe kimliğine bürünmesini ve ilçemizin gelişimini sağlamak için çalışıyoruz. Katıldığımız bu programda yeni proje dönemlerine yönelik çalışmalarımızın alt yapısını oluşturma fırsatı bulduk. Avrupa Birliği’ndeki kurumların yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinme fırsatı elde ettik. Bu çalışmaları görmek işleyişini analiz etmek belediyemiz ve ilçemiz açısından çok faydalı oldu” ifadelerini kullandı.