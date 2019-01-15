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Oğuz Şimşek kimdir? | İYİ Parti Konya belediye başkan adayı Oğuz Şimşek

Oğuz Şimşek İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasından sonra Oğuz Şimşek’in kim olduğu merak ediliyor. Oğuz Şimşek, Kazakistan'ın hükümet partisi olan Nur Otan Partisi yetkililerinin de desteğiyle, “Yeni Türkistan Derneği'nin” kuruluşunda yer aldı. 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti Konya milletvekili adayı olan Oğuz Şimşek kimdir? Oğuz Şimşek nereli ve kaç yaşında? Oğuz Şimşek biyografisi.

15 Ocak 2019 Salı 14:41
Oğuz Şimşek kimdir? | İYİ Parti Konya belediye başkan adayı Oğuz Şimşek

Oğuz Şimşek İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasından sonra Oğuz Şimşek’in kim olduğu merak ediliyor. Oğuz Şimşek, Kazakistan'ın hükümet partisi olan Nur Otan Partisi yetkililerinin de desteğiyle, “Yeni Türkistan Derneği'nin” kuruluşunda yer aldı. 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti Konya milletvekili adayı olan Oğuz Şimşek kimdir? Oğuz Şimşek nereli ve kaç yaşında? Oğuz Şimşek biyografisi.

Oğuz Şimşek kimdir?

Oğuz Şimşek, 1973 yılında Almanya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çumra'da tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimi süresince okul ve klüp takımlarında amatör sporlarla ilgilendi. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Yüksek lisans programına başladı. 1999-2000 yılları arasında 16 ay süre ile Doğu Anadolu Bölgesinde Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 22 yıllık meslek kariyerinin 14 yılını kapsayacak şekilde yurtdışına çıktı. Kazakistan'da, Kazakistan Meclis Binası da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası şirketler bünyesinde , bir çok prestijli projelerde Proje Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. Kazakistan'da bulunduğu süre içerisinde bir çok STK larda kuruculuk da dahil olmak üzere farklı görevler üstlendi.

Ayrıca Türk Dünyası ülkelerini siyasi , dil ve kültürel anlamda birbirlerine yakınlaştırmak amacıyla , Kazakistan'ın hükümet partisi olan Nur Otan Partisi yetkililerinin de desteğiyle, “Yeni Türkistan Derneği'nin” kuruluşunda yer aldı. Bu dernekte Yurt dışı İlişkiler Sorumlusu olarak özellikle kültürel anlamda , Kazakistan'ın en kırsal alanları da dahil bir çok bölgesinde kültürel faaliyetlerde rol aldı.. Son seçimlerde İYİ Parti Konya milletvekili adayı olan Şimşek, şu anda kendisine ait Mimarlık ve İnşaat Taahhüt işleri alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışmalarına devem etmektedir. Orhun ve Alper isminde 2 erkek çocuğu sahibidir. Anadili dışında ileri düzeyde İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmektedir.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:41
  1. Konya
  2. İstanbul
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