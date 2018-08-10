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Oğuz Kaan Salıcı kimdir? CHP yeni MYK üyeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini kongreye gitmek yerine göstermelik olarak MYK'sını değiştirmekte buldu. Son dakika gelişmesine CHP yeni MYK üyeleri belirledi. Oğuz Kaan Salıcı parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Peki Oğuz Kaan Salıcı kimdir?

10 Ağustos 2018 Cuma 14:42
Oğuz Kaan Salıcı kimdir? CHP yeni MYK üyeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini kongreye gitmek yerine göstermelik olarak MYK'sını değiştirmekte buldu. Son dakika gelişmesine CHP yeni MYK üyeleri belirledi. Oğuz Kaan Salıcı parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Oğuz Kaan Salıcı, 16 Ocak 1972 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Öğrenim hayatına 1978 yılında Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu’nda başladı. Ortaokula 1983 yılında Elazığ Anadolu Lisesi’nde başladı. Ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu.  Üniversitenin henüz ilk yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu’nun ve Demokrasi için Gençlik Platformu’nun kuruluşuna katıldı.  Mayıs 2012’de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçildi. 

15 Aralık 2014 tarihine kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini devam ettirerek görevini Sayın Murat Karayalçın’a devretti. İyi derecede İngilizce bilen Oğuz Kaan Salıcı, evlidir.

 
 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:42
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