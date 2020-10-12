  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay kitapları?
Biyografi

Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay kitapları?

Roman ve hikaye yazarı olan Oğuz Atay, Türk edebiyatına ‘Tutunamayanlar’ın yanı sıra çok sayıda kıymetli eseri kazandıran isimdir. Oğuz Atay, arama motoru Google'ın yaptığı doodle ile bir kez daha hatırlandı. Peki Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay kitapları?

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:58:00 - 2020-10-12 09:00:39
Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay kitapları?

Tutunamayanlar romanıyla isminden öz ettiren Oğuz Atay, Doğu ve Batı uygarlıkları arasında sıkışı, kalmış bir kültürel bunalım ve kimlik arayışı içindeki cumhuriyet dönemi insanın ruhsal ve düşünsel sorunlarıyla ilgilendi. Oğuz Atay, bireyi ve bireyin iç dünyasını, iç konuşma, diyalog, psikanaliz, hiciv, parodi, pastiş tekniği olarak alay gibi çeşitli teknikleri harmanlayarak romanlarını oluşturmuştur. İşte Oğuz Atay’ın hayatı, biyografisi.

Oğuz Atay kimdir?

Oğuz Atay, 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu’da dünyaya geldi. Hukukçu olan babası Mehmet Cemil Atay, milletvekili seçilmesi üzerine ailesiyle Ankara’ya gelen Oğuz Atay, ilköğrenimine Ankara’da başladı. 1951 yılında TED Ankara Kolejinden  mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde bitiren Oğuz Atay, Anayol Mühendislik Şirketinde altı ay mühendis olarak çalıştı. 1957 Aralık ayında yedeksubay olarak vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Askerliğin ilk altı ayını İstanbul’da, kalanını Ankara’da yaptı. Ankara’da geçen bu zamanda Pazar Postası dergisi çevresinde toplanan gençlerle arkadaşlık etti. Mayıs 1959’da askerlik bitince İstanbul’a döndü. 1961’de modacı terzi Fikriye Fatma Gürbüz ile evlenden Oğuz Atay, 1962 yılında Özge adlı kızı dünyaya geldi.

Oğuz Atay’ın kitapları

Tutunamayanlar

Korkuyu Beklerken

Bir Bilim Adamının Romanı

Tehlikeli Oyunlar

Oyunlarla Yaşayanlar

Günlük

Eylembilim

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Ermenistan'dan küstah çıkış
Dünya

Ermenistan'dan küstah çıkış

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerilim sürerken Erivan yönetimi akılalmaz yalanlarını sürdürüyor.
Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim
Gündem

Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki torpillere ve bu torpillerle alınan yüksek maaşlara işaret ederek "Yanlışsa s..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay