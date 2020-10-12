Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay kitapları?
Roman ve hikaye yazarı olan Oğuz Atay, Türk edebiyatına ‘Tutunamayanlar’ın yanı sıra çok sayıda kıymetli eseri kazandıran isimdir. Oğuz Atay, arama motoru Google'ın yaptığı doodle ile bir kez daha hatırlandı. Peki Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay kitapları?
Tutunamayanlar romanıyla isminden öz ettiren Oğuz Atay, Doğu ve Batı uygarlıkları arasında sıkışı, kalmış bir kültürel bunalım ve kimlik arayışı içindeki cumhuriyet dönemi insanın ruhsal ve düşünsel sorunlarıyla ilgilendi. Oğuz Atay, bireyi ve bireyin iç dünyasını, iç konuşma, diyalog, psikanaliz, hiciv, parodi, pastiş tekniği olarak alay gibi çeşitli teknikleri harmanlayarak romanlarını oluşturmuştur. İşte Oğuz Atay’ın hayatı, biyografisi.
Oğuz Atay kimdir?
Oğuz Atay, 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu’da dünyaya geldi. Hukukçu olan babası Mehmet Cemil Atay, milletvekili seçilmesi üzerine ailesiyle Ankara’ya gelen Oğuz Atay, ilköğrenimine Ankara’da başladı. 1951 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde bitiren Oğuz Atay, Anayol Mühendislik Şirketinde altı ay mühendis olarak çalıştı. 1957 Aralık ayında yedeksubay olarak vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Askerliğin ilk altı ayını İstanbul’da, kalanını Ankara’da yaptı. Ankara’da geçen bu zamanda Pazar Postası dergisi çevresinde toplanan gençlerle arkadaşlık etti. Mayıs 1959’da askerlik bitince İstanbul’a döndü. 1961’de modacı terzi Fikriye Fatma Gürbüz ile evlenden Oğuz Atay, 1962 yılında Özge adlı kızı dünyaya geldi.
Oğuz Atay’ın kitapları
Tutunamayanlar
Korkuyu Beklerken
Bir Bilim Adamının Romanı
Tehlikeli Oyunlar
Oyunlarla Yaşayanlar
Günlük
Eylembilim