Oğullarının anısı müzik sınıfında yaşayacak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mert Çebi'nin anısına bir okulda müzik sınıfı oluşturuldu.

İlçede, 23 Şubat 2014'te meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle işçi servisinin altında kalarak yaşamını yitiren oğullarının anısını yaşatabilmek için baba Mehmet ile anne Özlem Çebi, Zonguldak Yayla Orta Okulu'na müzik sınıfı kurulmasını sağladı.

Müzik sınıfının açılış törenine, bağlama, gitar, piyano, bateri, keman gibi enstrümanları temin eden Çebi ailesinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin müzik dinletisi gerçekleştirdiği etkinlikte, baba Mehmet ve anne Özlem Çebi'nin duygulandığı görüldü.

Okul müdürü Erol Kaba, burada yaptığı konuşmada, müzik sınıfının öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kendilerini müzikle ifade etme yeteneği bularak, kişiliklerinin ve karakterlerinin gelişiminde katkı sağlayacağını söyledi.



- "Oğlumun peşinden gittim"

Baba Mehmet Çebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 8 yaşından beri müzikle uğraştığını, iyi bir müzisyen ve öğrenci olduğunu ancak elim bir kazada hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Evde oğluna ait piyano olduğunu aktaran Çebi, "Onun hatırası için ben de piyano öğreneyim.' dedim. Oğlumun peşinden gitmeye çalıştım. Her çocuk babasının peşinden gider, ben de tersi oldu, oğlumun peşinden gittim. Müzik ve sanatla tanıştım. Okulda böyle bir ihtiyaç olduğu söylendi. Ben de oğlumun anısını yaşatmak için eşimle konuştum ve bu işe giriştik. Hiç ummadığımız güzel bir eserle karşılaştık. Oğlumun anısına sınıfa onun adının verilmesinden çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Mert Çebi, Kozlu ilçesi Ereğli yolunda 23 Şubat 2014'te, önünde seyreden otomobile çarpıp işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

