0553 313 94 23

Oğullarının anısı müzik sınıfında yaşayacak

Zonguldak'taki trafik kazasında 5 yıl önce hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mert Çebi'nin anne ve babası, oğullarının anısını yaşatabilmek için çeşitli enstrümanlar temin ettikleri okulda müzik sınıfı kurulmasını sağladı- Baba Mehmet Çebi:- "Oğlumun anısını yaşatmak için eşimle konuştum ve bu işe giriştik. Hiç ummadığımız güzel bir eserle karşılaştık"

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
Oğullarının anısı müzik sınıfında yaşayacak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Mert Çebi'nin anısına bir okulda müzik sınıfı oluşturuldu.

İlçede, 23 Şubat 2014'te meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle işçi servisinin altında kalarak yaşamını yitiren oğullarının anısını yaşatabilmek için baba Mehmet ile anne Özlem Çebi, Zonguldak Yayla Orta Okulu'na müzik sınıfı kurulmasını sağladı.

Müzik sınıfının açılış törenine, bağlama, gitar, piyano, bateri, keman gibi enstrümanları temin eden Çebi ailesinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin müzik dinletisi gerçekleştirdiği etkinlikte, baba Mehmet ve anne Özlem Çebi'nin duygulandığı görüldü.

Okul müdürü Erol Kaba, burada yaptığı konuşmada, müzik sınıfının öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kendilerini müzikle ifade etme yeteneği bularak, kişiliklerinin ve karakterlerinin gelişiminde katkı sağlayacağını söyledi.

- "Oğlumun peşinden gittim"

Baba Mehmet Çebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 8 yaşından beri müzikle uğraştığını, iyi bir müzisyen ve öğrenci olduğunu ancak elim bir kazada hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Evde oğluna ait piyano olduğunu aktaran Çebi, "Onun hatırası için ben de piyano öğreneyim.' dedim. Oğlumun peşinden gitmeye çalıştım. Her çocuk babasının peşinden gider, ben de tersi oldu, oğlumun peşinden gittim. Müzik ve sanatla tanıştım. Okulda böyle bir ihtiyaç olduğu söylendi. Ben de oğlumun anısını yaşatmak için eşimle konuştum ve bu işe giriştik. Hiç ummadığımız güzel bir eserle karşılaştık. Oğlumun anısına sınıfa onun adının verilmesinden çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Mert Çebi, Kozlu ilçesi Ereğli yolunda 23 Şubat 2014'te, önünde seyreden otomobile çarpıp işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
  1. mert çebi
  2. müzik sınıfı
  3. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    2. Birinci Yaşlılık Şurası
    3. İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu!..
    4. Mücevher sektörü “stratejik sektör..
    5. "Henüz hiçbir şey kazanmadık"
    6. Türkiye, Rum Yönetimi'ne rest çekti
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    8. Eski valinin FETÖ'den 15 yıla kadar..
    9. CHP'den Engin Altay, TBMM Başkanlığına..
    10. ANALİZ - Afrika Birliği: Değişim mi,..
    11. Karamollaoğlu’ndan İdris Naim Şahin..
    12. Ankara'da tedavi gören Iraklı şeyh..
    13. Putin açık açık tehdit etti!
    14. Abdullah Çevrim, Fethiye'de son..
    15. Tüyler ürperten olay! Hatay'da 3 kadın..
    16. Kardinallerden piskoposlara cinsel..
    17. Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor..
    18. İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü
    19. Birinci Yaşlılık Şurası
    20. Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için..
    21. Adana Müzesi’ne ödül
    22. AK Parti'nin acı günü! Binali Yıldırım..
    23. Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi
    24. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ’Buca’..
    25. "İsrail'in Filistin halkının parasını..
    26. Veliaht Prens Selman: "Yatırımların..
    27. Gördes’e 83 milyon liralık yatırım
    28. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    29. Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde..
    30. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"