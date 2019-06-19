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Oğulları sokağa attı, devlet ev kiraladı

Adana’da oğulları tarafından sokağa atılan ve Babalar Gününe bir inşaatın giriş katında giren anne ve baba, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın talimatıyla aylık 450 liraya kiralanan eve yerleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
Oğulları sokağa attı, devlet ev kiraladı

Adana’da oğulları tarafından sokağa atılan ve Babalar Gününe bir inşaatın giriş katında giren anne ve baba, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın talimatıyla aylık 450 liraya kiralanan eve yerleştirildi.


Merkez Seyhan ilçesinde ilk eşi hayatını kaybeden Celal Soykuzugüdenli (63), Rahime Soykuzugüdenli (63) ile evlendi. Bu evlilikten bir erkek çocukları oldu. Çift yaşlanıp beyin damarlarında tıkanıklık meydana gelip yürümekte güçlük çekmeye başlayınca tek evladı olan Erhan Soykuzugüdenli’nin yanına yerleşti. Ancak burada kalmaya başlayan çift gelinlerinin kendilerine kötü davrandığını söyleyip, oğullarından yardım istedi. Kendilerini evde istemeyen oğullarına da kızan yaşlı çift, eşyalarını bir kamyonete yükleyerek Seyhan ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir apartmanın giriş katına sığındı. Burada yaşamaya başlayan çifti gören çevre esnafı yardıma koştu. Soykuzugüdenli çiftine yiyecek veren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Babalar Gününü bu inşatta geçiren çiftin dramı haber yapılınca Adana Valisi Mahmut Demirtaş devreye girdi. Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aileye sahip çıkılması talimatı verdi. Bu talimat doğrultusunda aileye Sümer Mahallesi’nde aylık 450 liraya kiralık ev bulundu. Daha sonra da inşaattan eşyalarıyla birlikte alınan aile bu eve yerleştirildi.


Uzatılan yardım eliyle mutluluk gözyaşlarına boğulan Celal Soykuzugüdenli, oğlunun kendilerini gelinleri yüzünden dışarı attığını ancak devletin kendilerine sahip çıktığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bize sahip çıkanlara çok teşekkür ediyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın" dedi.


Anne Rahime Soykuzugüdenli ise başlarını sokacakları sıcak bir yuva bulduklarını, bu nedenle çok mutlu olduklarını, öz oğullarının kendilerine sahip çıkmadığını, devletin sahip çıktığını söyleyerek ağladı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • HAVVA TARAKÇI HAVVA TARAKÇI 11 dk önce
    SAKLASINLAR SEBETİ ONLARADALAZİM OLUR.BAŞKA DİYEÇEK YOK.ALLAH DEVLETİMİZE VE YONETENLERİMİZE ZAVALVERMESİN AMİN

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