"Oğul Selman'ın en büyük ahmaklığı!" Arap aydınlar, İstanbul'un göbeğindeki S. Arabistan operasyonunu yorumladı

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Suudi Arabistan rejimine muhalifliğiyle bilinen dünyaca ünlü gazeteci ve The Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın dün öğle saatlerinde girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaçırılmasının yankıları sürüyor. Konu, twitterda Arap dünyasının en çok konuşulanları arasına girerken, uzmanlar Suudi rejiminin İstanbul’un göbeğinde düzenlediği operasyonla Türkiye’yi değil kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

"Oğul Selman'ın en büyük ahmaklığı!.."

Moritanyalı ünlü siyaset bilimci Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti konuyla ilgili attığı “Cemal Kaşıkçı’nın kaçırılma haberi doğruysa Muhammed bin Selman’ın en büyük ahmaklığı olacak. Bu adamın bir konumu var, güzel bir ismi var” dedi. Şankıti, başka bir twitinde ise “Gafiller, Suudi Arabistan’ın bu operasyonla Türkiye’yi zor durumda bırakacağını zannediyor; çünkü –Kaşıkçı’nın- Türk bir kökenden geliyor ve operasyon Türkiye topraklarında... Ama aslında kendilerini zor durumda bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Suçlu, ahmak ve aptal bir rejim!"

Mısırlı siyaset bilimci Dr. Isam Abdüşşafi ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cemal Kaşıkçı’nın kaçırıldığı ispat edilebilirse karşımızda gerçekten; suçlu, aptal ve ahmak bir rejim var ve bütün kuvvetiyle kendini yok etmeye çabalıyor demektir.”