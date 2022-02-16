OGS’si olanlar dikkat! Depozito ücretlerini…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını açıklaması, 1.2 milyon kullanıcının cihazlar için ödediği bedelin iade edilip edilmeyeceği sorusuna neden oldu.

31 Mart itibarıyla araçlardaki OGS cihazları yerlerini HGS'lere bırakacak. Ancak uzun yıllardır kullanılan bu cihazlar için ödenen bedellerin ne olacağı tartışması konusu oldu.

1999 yılında OGS uygulaması başladığında, Ziraat Bankası'ndan cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zaman içinde hem cihazlar ucuzladı hem de Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank'ın sisteme dahil olmasıyla cihaz bedeli 13 dolara kadar düştü. Hatta bankalar kredi kartı kullanımı karşılığında bu cihazları müşterilerine ücretsiz vermeye başladı. Öyle ki 2012 yılında uygulamaya giren HGS'ye geçmek isteyen OGS kullanıcılarına bankalar 40 dolarlık depozito ücretlerini de iade ettiler. Ancak 2013 yılında kaldırılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartlarına sahip olanlar ise kart ücretlerini alamadılar; kart bakiyeleri ise HGS'ye aktarıldı.

Kısa sürede belli olacak

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Hürriyet'e 1.2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini söylediler. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ise PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeksizin HGS'ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını belirttiler. Yetkililer, "Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek" dedi. Bankacılık kaynakları OGS uygulamasında kendilerinin sadece aracı olduklarını, sistemin tamamıyla Karayolları üzerinden yürüdüğünü belirttiler. Ancak Karayolları'nın eski bürokratları, OGS cihazlarının bankalar tarafından araç sahiplerine satıldığını, dolayısıyla paraların da onlara ödendiğini ileri sürdüler.

Hakem heyetine başvuru

Tüketici Konfederasyonu Başkanı (TÜKONFED) Aydın Ağaoğlu, HGS'ye geçişte kart bedellerinin hesaba yatırılmaması halinde son 5 yıl içinde kart almış OGS kart sahiplerinin Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak cihaz bedellerini satın aldıkları bankalardan talep edebileceklerini söyledi. Ağaoğlu, uygulamanın 1999 yılında başladığını ve o tarihlerde cihaz alıp, halen kullanmaya devam eden tüketicilerin cihaz paralarını iade almalarının mümkün olmadığını belirterek, "Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereği bu tür cihazlarda kullanım ömrü 5 yıldır; tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi. Bu tarihten sonra cihazı satanın herhangi bir bakım, servis, yedek parça yükümlülüğü bulunmaz. Ama cihazı son 5 yılda almış olan tüketiciler, hak kaybı olduğunu düşündükleri takdirde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak, OGS cihazıyla HGS etiketi arasındaki farkın iadesini isteyebilirler. Cihazları satanlar bankalar ise bunu bankalardan talep edebilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü ise idari bir işlem olduğu için İdare Mahkemesinde dava açabilirler" şeklinde konuştu.

31 Mart'tan sonra sadece HGS kullanılacak

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon aboneden yüzde 93'ü, yani 15.8 milyonu HGS kullanıyor. 1,2 milyon araçta ise OGS bulunuyor. 2021'de gişelerden HGS'de 563,1 milyon, OGS'de 71,6 milyon geçiş gerçekleşti. 31 Mart'tan itibaren Köprü ve Otoyol geçişleri sadece HGS üzerinden yapılacak.

Hürriyet