Öğretmenlikte zorunlu hizmet Gazetemiz okurlarından Ali Aslan, "Öğretmenlikte zorunlu hizmet" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Ali Aslan AK Parti’ye ulaştıramıyorum derdimi. Kadrolu öğretmenler için zorunlu hizmet süresi maksimum 4 yıl olsa. Birçok aile zor durumda... Teşekkürler.

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