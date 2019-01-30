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"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran:- "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz. Etik de öğretmenlik özlük hakları da bunun içerisinde olacak. Öğretmene bir bütün olarak bakan, topyekün ele alan ve öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunuyla ilgili çalışıyoruz" - "Özellikle şiddetin yükselişi, bu yükselişi durdurmak, gelecek kuşakları kurtarmak için arama motorlarının ve elektronik ortamların yapamayacağını yapabilecek bir aile ve okul ortamını geliştirmemiz gerekiyor"

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:03
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz"

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz. Etik de öğretmenlik özlük hakları da bunun içerisinde olacak. Öğretmene bir bütün olarak bakan, topyekun ele alan ve öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunuyla ilgili çalışıyoruz." dedi.

Safran, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, eğitim, etik ve öğretmenlik konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak yok olmaması açısından 'kültür eğitimi' kavramının çok önemli olduğuna işaret eden Safran, "Çocukların dünyayı mutsuzların ve yalnızların savaş alanı değil, sevebilenlerin, bir araya gelebilenlerin ve birlikte var olabilenlerin huzur içinde yaşadığı bir yer olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor. Oyunsuz, masalsız, arkadaşsız ve sağlıksız beslenen çocukları bekleyen en büyük tehlikelerden biri bunalım." ifadelerini kullandı.

Bu noktada çocuklar açısından sanal dünyanın tehlikelerine dikkati çeken Safran, "Özellikle şiddetin yükselişi, bu yükselişi durdurmak, gelecek kuşakları kurtarmak için arama motorlarının ve elektronik ortamların yapamayacağını yapabilecek bir aile ve okul ortamını geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Safran, okuryazarlığın ilkokul dönemi, okuma yazmayı öğrenme zamanıyla ilişkilendirildiğini belirterek, "Aslında okuryazarlığın temeli ana kucağında başlayan bir şey." dedi.

Çocukların emzirme döneminde ritim duygusunun da geliştiğini anlatan Safran, anne ile çocuğunun kurduğu vazgeçilmez bağın okuryazarlığın da ilk basamağını, başlangıcını teşkil ettiğini dile getirdi.

Safran, internetin, sanal dünyanın, iletişimsizliğin aile bağlarında zayıflamaya neden olabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız çok başıboş kalıyor, her biri ayrı bir odaya çekiliyor. Sözel kültürün, konuşmanın, birlikte olmanın kaybolması çocukları kendi dünyalarıyla baş başa bırakmaya itiyor. Toplumsal doku değişirken çocukların dünyasını maalesef başka yerler alıyor. Çekirdek ailenin bağrında gelişen bu ilk dünyayı hayatın yaşam parçası haline getiremezsek ciddi sıkıntılarla karşılacağımızdan hiç şüpheniz olmasın."

- "Öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunu"

Bakan Yardımcısı Safran, dünyada eğitim kalitesinin hiçbir zaman öğretmen kalitesinin üzerinde olmadığını ifade ederek, bu konuya öğretmenlerle ilgili hizmet içi eğitimlerin yöntemini de değiştirerek eğileceklerini söyledi.

Safran, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz. Etik de öğretmenlik özlük hakları da bunun içerisinde olacak. Öğretmene bir bütün olarak bakan, topyekün ele alan ve öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunuyla ilgili çalışıyoruz. Bizim bütün idealimiz gerçekten iyi bir meslek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ortaya çıkarmak." açıklamasında bulundu.

Kanunu tüm sivil toplum örgütleri, sendikalarla, özel öğretim kurumlarıyla, ilgili tüm paydaşlarla ele alacaklarını vurgulayan Safran, böyle bir kanunsal düzenlemeye çok ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Safran, çıkarılacak kanunun öğretmenlere ciddi bir motivasyon sağlayacağını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:03
  1. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
  2. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
  3. Öğretmenlik Meslek Kanunu
  4. Türkiye Özel Okullar Derneği

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