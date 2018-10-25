Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamıştı. 2023 Eğitim Vizyonu maddeleri arasında öğretmenlik kanunu da Öğretmenlik Meslek Kanunu yer almıştı. Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin Bakan Ziya Selçuk konuştu. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AA Editör Masası’na konuk oldu. 2023 Eğitim Vizyonu’yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin şunları söyledi: “Askerlerimiz, hekimlerimizle ilgili o mesleğe ait kanunlar var. Ancak öğretmen 657’nin içinde, sıkışmış vaziyette. Ataması, yükselmesi, disiplini, kariyer meselesi, tazminatları aslında hepsi özelleşmeli. Ancak 1970’lerden beri temenni edilen, arzulanan kanundur, öğretmenlik meslek kanunu. bir türlü çeşitli nedenlerle çıkmamış. Şimdi çıkması için bir ortam var. Cumhurbaşkanı’mızın da payı var. Bizim vazifemiz sadece girişiminde bulunmak, kararı meclis verir. Öğretmenlerin kimlik ve aidiyet meselesi konun. Sadece para meselesi değil. Bize ait bir kanunumuz var. Bütün ana mesleklerin kanunu var da, çok değerli gördüğümüz öğretmenlerin niye yok? mesele bu aidiyeti beslemek. Öğretmen nerede ne kadar çalışır? aylık yönetmelikler değişerek belirsizlik ortamı olmasın.”

3600 ek gösterge son dakika gelişmesi 24 Kasım'da 3600 ek gösterge çıkacak mı?