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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanındaki ikinci oturumu tamamlandı

28 Temmuz 2019 Pazar 16:47
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanındaki oturumu tamamlandı.

Sabah düzenlenen oturumun ardından 14.45'te başlayan ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.




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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:47
  1. 2019- KPSS
  2. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
  3. ÖSYM

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