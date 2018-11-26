Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden yapılandırılıyor

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişimini yeniden yapılandırdıklarını belirterek, "Temel olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir mesleki gelişim modelini benimsiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, UNICEF iş birliği ve Erciyes Üniversitesi koordinatörlüğünde, başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocuklara hizmet sunan eğitim personeli kapasitesini güçlendirme ve her çocuğun kaliteli kapsayıcı bir eğitime erişmesi amacıyla uygulanan "Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi" programının tanıtım toplantısı bir otelde düzenlenen törenle başladı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, törende yaptığı konuşmada, öğretmen yetiştirmenin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin eğitim alanında gerçekleştirilecek her türlü reformun merkezinde yer aldığını ifade etti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun bir yenilik iddiası olduğunu belirten Boyacı, "Bu yeniliklerin müttefiklere ihtiyacı vardır. Bu müttefikler, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizdir." dedi.

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin stratejik bir öncelik kazandığına işaret eden Boyacı, bu konuda yeni bir paradigma üzerinde yeni bir sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin, "Yeni mesleki gelişim paradigmamız öğretmenlerin hizmet içi eğitimi değil, sürekli mesleki gelişimi üzerine kurulu. Gerçekçi, sürdürülebilir ve etkili bir mesleki gelişim sisteminin kurulması bizim için öncelikli yapmamız gereken ödevlerden bir tanesi." diye konuştu.

- "Alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere"

Okullarda görev yapan 920 bin öğretmenin mesleki gelişiminin geleneksel hizmet içi eğitim sistemlerinin amaç ve işleyişinin ötesine geçtiğine dikkat çeken Boyacı, benimsedikleri öğretmenlerin yeni mesleki gelişim modeline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Etkili, sürdürülebilir, izlemeye, değerlendirmeye dayalı bir hizmet içi eğitim sistemi kuracaksak bunun için temel olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir mesleki gelişim modelini benimsiyoruz. Bunlara ilişkin temel altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra öğretmenlerimizi, bu mesleki gelişim sistemi içerisinde yetiştirmeyi, onların ihtiyaçlarını temel alarak yeni bir bakış ve yeni bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede öğretmenlerimizin mesleki gelişimini genel olarak yeniden yapılandırıyoruz. Mesleki gelişimin anlamını kariyer ile ilişkilendiriyoruz. Ulusal, uluslararası sertifikasyon bizim için önemli bir öncelik noktası haline geldi."

Mesleki gelişimi, "güncel olana ilişkin mesleki bilgi ve becerilerin artırılması" olarak değerlendirdiklerini dile getiren Boyacı, "Biz bunu lisansüstü düzeyde değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimize ilişkin yürüttüğümüz bütün mesleki gelişim etkinliklerinin öğretmen yeterliliklerine dayalı olarak yapılandırılması söz konusu." dedi.

Bu konuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği yürüttüklerini hatırlatan Boyacı, çalışmalarını yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin önceliklerini temel alan mesleki gelişim modelini kurmaya çalıştıklarını dile getiren Boyacı, bu konuda UNICEF ve UNESCO'nun da temel ortaklardan biri olmayı sürdüreceğini ümit ettiğini söyledi.

Boyacı, "Toplumsal mutabakata dayalı mesleki gelişim modelinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kurularak ilk çalışmaların yaz dönemleri içerisinde başlayacağını haber verebilirim." dedi.

"Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi" programına ilişkin de bilgiler veren Boyacı, program kapsamında öğretmenlere yönelik 10 başlık altında hizmet içi eğitim modülünün oluşturulduğunu anlattı. Programın, okul yöneticilerinde ve öğretmenlerde büyük bir memnuniyet yarattığını dile getiren Boyacı, katkıları için UNICEF yetkililerine teşekkür etti.

Boyacı, konuşmasının ardından, MEB'de projeyi başlatan selefi Semih Aktekin'i kürsüye davet etti. Aktekin de projenin detaylarını paylaştı.

- 120 bin öğretmen ve 5 bin idareciye eğitim

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman da Türkiye'de son yıllarda kaliteli öğretim ve öğrenme alanlarında kayda değer ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığını öğretmenlerin mesleki gelişimine güçlü bir vurgu yapan "2023 Eğitim Vizyonu" dolayısıyla kutlayan Zicherman, UNICEF'in vizyonun gerçekleştirilmesinde ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim sisteminin güçlendirilmesinde Bakanlığı desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu söyledi.



Zicherman, program kapsamında yaklaşık 120 bin öğretmen ve 5 bin idareci ve okul müdürünün eğitim aldığını sözlerine ekledi.