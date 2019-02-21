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Öğretmenlerin geleneksel birlik beraberlik yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğretmenler 15 günde bir düzenledikleri birlik beraberlik yemeğinde bir araya geliyorlar.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
Öğretmenlerin geleneksel birlik beraberlik yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğretmenler 15 günde bir düzenledikleri birlik beraberlik yemeğinde bir araya geliyorlar.


Okul idaresi tarafından 15 gün arayla organize edilen yemek için öğretmenlerden oluşan ikişerli guruplar kendi imkanlarıyla okul idaresi ve öğretmen arkadaşlarına öğle yemeği ikramında bulunuyor.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci ve Müdür Yardımcısı Pelin Solak tarafından gerçekleştirilen son yemeğe Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve İlçe Milli Eğitim personeli de katıldı.


Yemek sonrası bir konuşma yapan Okul Müdürü İsmail Değirmenci, okul idarecisi ve öğretmenler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı başında uygulamaya koydukları yemek organizasyonunu sürekli hale getirerek okul kültürü oluşumuna katkı sağladıklarını belirtti.


Okul idarecisi ve öğretmenlerin birlik beraber açısından aynı sofrada olmasının gerçekten güzel bir tablo oluşturduğuna değinenKaymakam Furkan Başar,” Bu güzel organizasyona öncülük eden Okul Müdürümüze ve Müdür Yardımcısına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
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