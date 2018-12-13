Öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda milli eğitime ilişkin birçok reform ve yenilik yer alıyor.

Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistem kurulacak. Eğitimde, yerli ve milli değerlendirme araçları uygulamaya konulacak.

Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 ilde 50 taşınabilir sınıf yapılacak. Öğrenci yönlendirme sistemi olan "e-Portfolyo" sisteminin alan indeksleri belirlenecek.

Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili oluşturulacak web portalının e-Devlet'e entegrasyonu sağlanacak.

- Öğretmenlere 3600 ek gösterge

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine'nin kesinti oranı yüzden 15'den yüzde 1 indirilerek üretimlerin artırılması sağlanacak.

Okuma kültürünü artırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphane açılacak.

- 600'den fazla okul açılacak

Tekli eğitime geçilmesinin artırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6 bin derslik yapılacak. Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla iş birliği yapılacak.

Öğretim programları, yayımlanan veya yayımlanacak ulusal meslek standartları ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenecek. 54 ilde 648 okulun açılışı yapılacak. Ayrıca, 47 ilde 457 okulun temeli atılacak.

2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenecek.



- Üniversitelerde dijital okur yazarlık eğitimleri başlayacak

Yükseköğretim denklik işlemleri, dijitalleşme kapsamında e-Devlet üzerinden sunulacak. "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" yüksek istişarelerle dört ülkede paneller düzenlenerek başlatılacak.

Türkiye ve İngiltere'deki üniversiteler arasında sürdürülebilir iş birliğinin artırılması amacıyla British Council ile ortak Türk günleri yapılacak.

YÖK tarafından belirlenecek pilot üniversitelerde öğrencilere dijital okur yazarlık konusunda eğitim verilecek. "Akademik İstihdam Platformu" oluşturulacak.