Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? Ek ders ücretine ne kadar zam yapıldı? 2019 ek ders ücretleri

Ek ders denilen şey, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrettir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.



Öğretmenlerin haftalık ders programı dışında ekstradan verdikleri dersler ek ders olarak öğretmenlere ek bütçe sağlamaktadır. Her ne kadar öğretmenlerin maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsa da ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlıdır. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere maaş karşılığı dışında girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılıyor. Bu ücret her 6 ayda bir yapılan zamlarla değişmektedir.



Ek ders görevi verilen eğitimciler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenler aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık 15 saat ders giren öğretmenler bu 15 saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler 15 saatin üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden almaktadır.



Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlere ek ders görevi verilebilmektedir. Ek ders görevi karşılığında verilecek ücretin miktarı ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınarak belirlenmektedir.



Öğretmenlerin ek ders görevi karşılığında verilecek ücretin miktarı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınarak belirlenmektedir. Ek derslere uygulanan zam miktarı memur toplu sözleşmesi ile belirlenmektedir. Memur maaş zammına uygulanan zam oranı aynı oranda öğretmen ek ders ücretine de uygulanmaktadır.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılında öğretmenlerin maaş karşılığı okuttuğu ders dışında okutacakları dersler için ödeyeceği brüt ve net ek ders ücretleri belli oldu .

Ek ders ücretleri özetle gündüz öğrenimi için 140, gece öğrenimi için 150 katsayısının maaş katsayısı ile çarpımı miktarınca ödenmektedir. Çıkan miktardan gelir ve damga vergisi kesilmektedir. 2019 Ocak- Maaş katsayısı: 0,13056 Hafta Sonu Takviye Kurs Öğretmen yüksek

lisans veya doktora yapmışsa Özel Eğitim Gündüz: 140 Brüt: 18,28

%15 Gelir Vergisi: 2,74

Damga vergisi: 0,13

Net: 15,41 Net: 30,82 TL Y. Lisans için Net: 16,18

Doktora için Net: 17,72 Net: 19,26 TL Gece: 150 Brüt: 19,58

%15 Gelir Vergisi: 2,94

Damga vergisi: 0,15

Net: 16,49 Net: 32,98 TL Y. Lisans için Net: 17,32

Doktora için Net: 18,96 Net: 20,61 TL - Net için yapılan hesaplamada, vergi oranı yüzde 15 alınmıştır. Ancak öğretmenler, Temmuz gibi üst vergi dilimi olan %20'ye girmektedir. Ayrıca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldı. - Özel eğitimde bu ücretler yüzde 25 artırımlı ödenecek - Hafta sonu takviye kurslarında bu ücretler iki katı olarak ödenmektedir. - Öğretmen yüksek lisans yapmış ise bu ücret yüzde 5, doktora yapmış ise yüzde 15 artırımlı ödenmektedir. Girdikleri ve/veya girmiş sayıldıkları ders saatleri karşılığında öğretmenlere ödenen ek ders ücretinin miktarı 1/1/2018 tarihinden itibaren artacak. Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlere ek ders görevi verilebilmektedir.



Bilindiği üzere Ek Ders Kararında; Hazırlık ve planlama görevi başlığında “MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları ek ders ders ücreti ödenir.”



Öğretmenlerin haftalık ders programı dışında ekstradan verdikleri dersler ek ders olarak öğretmenlere ek bütçe sağlamaktadır. Her ne kadar öğretmenlerin maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsada ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlıdır.



Öğretmenlerin zorunlu olarak haftalık girmesi gereken ders saatinin dışında kalan saatlere devletin ders başına ödediği ek ders ücretiöğretmenlerin ham maaşından harici olup farklı zamanlarda yatar. Öğretmenler için ek gelir kapısı olan ek dersler öğretmenler için aylık sınırlı kota olarak belirlenmiştir. Belirlenen saatlerin dışına çıkmayan öğretmenlerin bir ay içerisinde alacağı maksimum ders ücretide bununla birlikte sabitlenmiştir.



Ek ders kazanmanın farklı yollarıda vardır bunlardan bazılarını sıralarsak ; Okul içerisinde nöbet tutmak, MEB'in düzenlemiş olduğu merkezi sınavlarda görev alınırsa, takviye kurs açarak ders verilirse gibi seçeneklerle ek ders ücreti almak mümkün tabi bunlarında bir sınırı olduğunu unutmamak gerekiyor.



Aşağıdaki tabloda sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerin girebileceği maksimum ek ders saatlerine ulaşabilirsiniz.