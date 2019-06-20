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Öğretmenlerin anıları, ilkokul öğrencilerinin resimleriyle kitap oldu

Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu öğretmenlerinin anıları öğrencilerin resmetmesiyle kitaplaştı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:20
Öğretmenlerin anıları, ilkokul öğrencilerinin resimleriyle kitap oldu

Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu öğretmenlerinin anıları öğrencilerin resmetmesiyle kitaplaştı. “Hiç Unutmam Bir Gün” isimli kitaba anısını paylaşarak katkı sunanlar arasında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile okulun kurucusu iş adamı Ragıp Akın da yer alıyor.



Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu öğretmenlerinin anılarını okulun öğrencileri resmetti ve anılar kitaplaştı. Öğretmenlerin “Hiç Unutmam Bir Gün” diye başladıkları çok sayıda anıya kitapta yer verildi. Kitapta anılarının yer aldığı isimler arasında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile okulun kurucusu iş adamı Ragıp Akın da yer alıyor. Kitapta yer alan bazı anılar ise şöyle;



"Bağcılar belediye başkanı olarak büyüdüğüm ilçeyi geliştirmek adına çaba gösteriyoruz"


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı anısını kitapta şöyle anlatıyor, “Çocukluğum Bağcılar’da geçti. O yıllarda Bağcılar gelişmiş bir ilçe değildi. Birçok imkandan mahrum yaşıyorduk. Yaşadığımız onca zorluğa rağmen komşularımız ile ilişkilerimiz çok sıcaktı. Mahallemizdeki herkes birbirleriyle yardımlaşırdı. Biz çocuklar da hep birlikte güzel oyunlar oynayarak vaktimizi çok güzel değerlendirirdik. Birlikte kitap okur, derslerimize çalışırdık. İlçemizde kütüphane yoktu. Ödevlerimizi yapmak için Beyazıt’taki Devlet Kütüphanesine giderdik. Yağmur yağdığı zamanlarda yollar çamur içinde kalırdı. Dere taşardı. Hiç unutmam bir gün yine bir arkadaşımla birlikte okula gitmek üzere yola çıkmıştık. Yağmurdan dolayı yolumuzun üstündeki dere taşmıştı. Sırtımızda çantalarımız ile karşıdan karşıya geçemiyorduk. Dersimize geç kalacaktık. Bu sırada bizi fark eden arkadaşımızın babası yardımımıza koşmuştu. Bir koluna beni bir koluna arkadaşımı alıp bizi karşıya geçirmişti. Onun sayesinde okulumuza vaktinde yetişmiştik. O zor şartlarda okuyup bu günlere geldik. 11 yıldır Bağcılar belediye başkanı olarak büyüdüğüm ilçeyi geliştirmek adına çaba gösteriyoruz. Öğrencilik yıllarımda yaşadığım zorlukları hiç unutmadan birçok eğitim tesisi, kütüphane açarak Bağcılar’da yaşayan, okuyan öğrencilerimizin eğitimine katkı vermeye çalışıyoruz“



"Öğrencilerimizle öğretmenlerinin aralarındaki sevgi bağını güçlendirmeyi amaçladık"


Okul müdürü Erol Karaca öğrencilerin samimi anılarıyla öğretmenlerini daha yakından tanımalarını amaçladıklarını söyleyerek, “ Öğrencilerimizle öğretmenlerinin aralarındaki sevgi bağını güçlendirmeyi amaçladık. Hepimizin yürüdüğü yollar, tanık olduğu olaylar, yüreğine dokunduğu insanlar ya da kendisine ilham kaynağı olan kişiler bulunmaktadır. Anılar, geçmişimize ışık tutan pencerelerdir. Geriye dönüp baktığımızda “Hiç Unutmam Bir Gün”diye başladığımız, hayatımıza iz bırakmış anıları siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedik. Anılarını bizimle paylaşan saygıdeğer Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya, okulumuzun kurucusu Ragıp Akın’a, okulumuzun değerli öğretmenlerine, anılarımızı resimleriyle destekleyen tüm öğrencilerimize, okulumuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşan tüm velilerimize ve bu kitabın oluşturulmasında emek sarf eden öğretmenlerimiz Mustafa Kılıç, Sezen Yalçın, Fazilet Demirel ve Uğur Yalçın’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:20
  1. kitap

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