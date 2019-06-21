Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı var Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor.

Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli parka gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevki sürüyor.

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