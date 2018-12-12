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Öğretmenleri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 23 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:58
Öğretmenleri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 23 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Öğretmenleri Eleşkirt merkezden Toprakkale köyüne götüren Özkan Tekin idaresindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü ile Mollasüleyman köyünden ilçeye giden Ercan Yıldız'ın (39) kullandığı 04 AE 525 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 23 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve vatandaşların yardımıyla yaralılar Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu öne sürüldü.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:58
  1. Ağrı
  2. Eleşkirt
  3. kaza
  4. Öğretmen servisi
  5. yaralanma

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