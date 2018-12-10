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Öğretmenleri taşıyan minibüs sürüye çarptı: 13 yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
Öğretmenleri taşıyan minibüs sürüye çarptı: 13 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde servis minibüsünün koyun sürüsüne çarpması sonucu 13 öğretmen yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan Salih Talay idaresindeki servis minibüsü, sisin etkiliği olduğu Yazgüneşi Mahallesi'nde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada hafif yaralanan 13 öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 30 koyun telef oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, hastaneye gelerek yaralı öğretmenlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Yaralı öğretmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Ateş, yaralılardan bazılarının ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu dile getirdi.

Ateş, öğretmenlerin, Viranşehir'den görev yaptıkları Yazgüneşi İlkokulu'na gittiklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
  1. kaza
  2. Koyun Sürüsü
  3. Servis Minibüsü
  4. yaralı öğretmenler

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