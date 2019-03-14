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Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki kazada 4'ü öğretmen 6 kişi yaralandı

14 Mart 2019 Perşembe 18:26
Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Mezra beldesi Çığlı Köyü yolunda öğretmenleri taşıyan Hekim Balık yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Nuri Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç sürücüleri Timur ve Balık'ın yanı sıra minibüsteki 4 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Timur'un durumunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:26
  1. Şırnak

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