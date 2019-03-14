Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki kazada 4'ü öğretmen 6 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Mezra beldesi Çığlı Köyü yolunda öğretmenleri taşıyan Hekim Balık yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Nuri Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı otomobille çarpıştı. Araç sürücüleri Timur ve Balık'ın yanı sıra minibüsteki 4 öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Timur'un durumunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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