Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki kazada 4'ü öğretmen 6 kişi yaralandı14 Mart 2019 Perşembe 18:26
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Mezra beldesi Çığlı Köyü yolunda öğretmenleri taşıyan Hekim Balık yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Nuri Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı otomobille çarpıştı.
Araç sürücüleri Timur ve Balık'ın yanı sıra minibüsteki 4 öğretmen yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Timur'un durumunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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