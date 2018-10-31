Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yönelik kritik Yüksek Lisans açıklaması

Öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi.

Ziya Selçuk dün de hem sözleşmeli öğretmenlik hem de öğretmen alımlarıyla ilgili açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

-Öğretmen eğitiminde değişiklik yapacağız. Birkaç günlük eğitimler yeterli değil. Öğretmenin asgari iki dönem tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını bekliyoruz. Sadece tezsiz yüksek lisans değil, sertifikalarla, içerik katkılarıyla, okulların gelişim planları ve modellerinin desteklenmesiyle eğitim fakültelerinde öğretmenlerimizin yüz yüze, çevrimiçi ya da çevrimdışı eğitim almasını istiyoruz. Yıl boyunca, yazın belki yoğunlaştırılmış çalışmalarla, üniversitelerin öğrenci yurtlarında onları misafir ederek, 1-2 haftalık çalışmalarla bir karma model eğitim planımız var. Böylece ileride gelebilecek müfredat değişikliği, yaklaşım farklılıkları, her ne olacaksa öğretmen tarafından eğitim sürecinde görülmesini, yaşanmasını ve sınanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Yüksek lisans yapanın ücreti artacak

-Yüksek lisans yapmak öğretmenin kariyerinde bir kademeye yol açacak, ücret artışı olacak. Meslek kanununun çıkmasıyla yatay ve dikeyde kariyer ilerlemesi için bazı pekiştirici maddi ya da kadro destekli statü sembolleri anlamında iyileştirmeler planlanıyor. Kanun topluma açılıp, tartışılmalı. Sosyal kabul sağlanınca TBMM'nin kararını bekleyeceğiz. Birkaç aylık bir süreçten bahsediyoruz.

Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek

- 60 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Şu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. Sözleşmeli öğretmenlik yokken belli bölgelerde öğretmen bulmakta zorlandık. Kadrolu öğretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orası boşalıyordu. Çocuklarımız öğretmensiz kalıyordu. Önceliğimiz çocukların eğitim hakkı. "Çocuklarımızın eğitim hakkını, öğretmenimi de mağdur etmeden nasıl iyileştirebiliriz" diye bakıyoruz. O nedenle 6 seneyi 4'e indiriyoruz. Tümüyle kalkması gibi bir seçenek yok.