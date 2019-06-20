Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize etmiş olduğu erkinlik çerçevesinde öğretmenlere,İtfaiye Müdürlüğü Acil durum ekipleri tarafındanyanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.