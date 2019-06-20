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Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:27
Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.


İtfaiye Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize etmiş olduğu erkinlik çerçevesinde öğretmenlere,İtfaiye Müdürlüğü Acil durum ekipleri tarafındanyanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:27
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