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Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkanı geliyor! Yan alan nedir?

MEB’in açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda öğretmenlere ilişkin son dakika düzenlemeleri geliyor. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkanı geliyor. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor. Peki yan alan nedir? 2023 Eğitim Vizyonu maddeleri neler?

23 Ekim 2018 Salı 15:11
Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkanı geliyor! Yan alan nedir?

MEB’in açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda öğretmenlere ilişkin son dakika düzenlemeleri geliyor. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkanı geliyor. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor. Peki yan alan nedir? 2023 Eğitim Vizyonu maddeleri neler?

Yan alan nedir? Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılan doktora eğitimi programıdır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladı. Bakan Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildirdi. Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin de yeniden yapılandırılacağını ve dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Vizyon belgesinin insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi bölümünde yer alan yenilikler şunlar:

- Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

- Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3artı 1 yıl oluyor?

- Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

- Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

-  Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

-  Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

- Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

- Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

- Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

-  Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

- Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 15:11
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