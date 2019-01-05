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Öğretmenlere ve öğrencilere Türk müziği tanıtım seminerleri

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi başlatıldı- Proje kapsamında başlatılan seminerlerle yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar liselerine kazandırılması amaçlanıyor

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:53
Öğretmenlere ve öğrencilere Türk müziği tanıtım seminerleri

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde, öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve ekibi, çeşitli illerde öğrencilere ve öğretmenlere Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, geçmişten günümüze ilgi çekici anekdotlarla anlatacak.

Seminerlerde, müziğin tarihsel boyutu aktarılacak, geleneksel enstrümanlar tanıtılacak, gençlerin bu enstrümanlarla tanışması sağlanacak. Ninnilerden mehter müziğine, tasavvuftan Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekarların eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler düzenlenecek.

Proje ile yeni sanatçıların ve sanatseverlerin yetiştirilmesi için Türk müziğine ilgisi keşfedilen öğrencilerin güzel sanatlar liselerine yönlendirilmeleri amaçlanıyor. Öğretmenlerden de Türk müziği konusunda farkındalık yaratarak, yetenekli öğrencileri bu alanda eğitim almaları için yönlendirilecek. Etkinliğe güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve öğretmenleri de katılacak.

- İlk seminer Bala'da

Bakanlığın projesinin ilki, Bala'da görev yapan öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlendi. Seminerde, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve ekibi, Türk sanat müziğinin tarihinden enstrümanlarına kadar geniş bir yelpazede sunum yaptı.

Seminere katılan öğrenci ve öğretmenler, geleneksel Türk müziği enstrümanlarını tanıma ve kullanma şansını yakaladı.

İnteraktif katılımların da olduğu seminere öğrenciler, kimi zaman ney üfleyerek kimi zaman mehter yürüyüşü yaparak eşlik ettiler ve en eski Türk çalgısı kopuzdan günümüze kadar kullanılan müzik aletlerini tanıdılar.

Seminerde ayrıca El-Kındi (801-873), Farabi (873-950), İbn-i Sina (980-1037), Sadettin Kaynak (1895-1961) ve Münir Nurettin Selçuk (1899-1981) gibi Türk müziğine gönül vermiş sanatçılar ve hayat hikayeleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Sanatçı Taşçı ve ekibinin düzenleyeceği seminerlerin, iki yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaşarak devam edeceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:53
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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