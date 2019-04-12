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Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

Orhangazi Kaymakamlığı tarafından BEBKA ile birlikte hazırlanan "Sanal Gerçeklik İçin İçerik Hazırlama Projesi" sürüyor.

12 Nisan 2019 Cuma 11:36
Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

Orhangazi Kaymakamlığı tarafından BEBKA ile birlikte hazırlanan "Sanal Gerçeklik İçin İçerik Hazırlama Projesi" sürüyor. Orhangazi’de farklı okullardan 20 öğretmene eğitim verildi.


Orhangazi’de farklı okullardan 20 öğretmene "Sanal Gerçeklik için İçerik Hazırlama Eğitimi" verildi. 4 gün süren ve toplam 26 saatlik eğitim İstanbul’dan İnfotron firması tarafından verildi. Sertifika alan öğretmenler okullarda sanal gerçeklik laboratuarlarında sanal gözlüklerle öğrencilere eğitim verebilecek.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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