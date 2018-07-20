Öğretmenlere sağlık özrü kolaylığı geliyor! MEB sağlık özrü nedir? Sağlık özrü atamaları 2018

Çiçeği burnunda Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere müjdeli haberi vererek, sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirileceğini bildirdi. Peki Öğretmenlere sağlık özrü kolaylığı ne demek?

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte ismini Milli Eğitim Bakanı olarak gördüğümüz Ziya Selçuk kameraların karşısına çıkarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen performans sistemini uygulamayacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk sistem değişecek mi sorusuna, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" cevabını verdi. Selçuk, "Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız" açıklamasını da yaparken sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geleceğini de belirtti.

SAĞLIK ÖZRÜ NEDİR?

Özür durumuna bağlı atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır. Sağlık özrü atamaları da özür durumuna bağlı yer değiştirmeler arasında değerlendirildiğinden hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Yani tercih ettiği okullara başvuru yapan diğer öğretmenler ile beraber hizmet puanı sıralamasına girer ve en yüksek olana göre atamalar gerçekleştirilir eğer puanı yetmez ise ataması yapılmayabilir. Şunu da belirtmek isterim ki bu şekilde sağlık özrüne bağlı ataması gerçekleşmeyenler idare mahkemesine gidip durumlarının aciliyetini gösterip dava açmaktadırlar ve dava olumlu yönde sonuçlanabilmektedir.