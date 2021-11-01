'Öğretmenlere özel bir mekan yok!'

Bursa’nın Orhangazi İlçesi seksen beş bin nüfusun yaşadığı, bin çalışan bir o kadar da emekli öğretmeni barındıran büyük bir ilçe.

Ne yazık ki bu ilçenin öğretmenlerine hizmet veren özde bir öğretmen evi yok.



Bir tabelası birkaç yatağı olan, başka bir hizmet biriminin de bulunmadığı Nuh Nebi’den kalma bir bina. Öğretmenlerin bütün isteklerini kulaklarını tıkamış bir ilçe milli eğitim müdürlüğü var. Öğretmenler günü yaklaşıyor. O gün ve hafta içinde öğretmenler kuru lafla hamasi nutuklarla avutulacak. Peki hizmet, icraat nerede diye kimse sormayacak.



Oysa sevgi ve değer, emektir. Emek, icraat yoksa kuru laf ne işe yarar. Öğretmenlerin bir araya gelerek eğitimin problemlerini tartışacağı, emekli öğretmenlerin arkadaşları ile buluşup hasbihal edebileceği bir mekân yıllardır yok.