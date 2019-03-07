0553 313 94 23

Öğretmenlere ‘Narko Rehber’ eğitimi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Didim ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik olarak “Narko Rehber” eğitimi gerçekleştirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:37
Öğretmenlere ‘Narko Rehber’ eğitimi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Didim ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik olarak “Narko Rehber” eğitimi gerçekleştirildi.

 

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydın ili genelinde yürütülen “Uyuşturucu ile Mücadele” programı kapsamında, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 80 öğretmene “Narko Rehber” eğitimi verildi.

 

Uyuşturucu ile mücadelesine devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, öğretmenlere toplumun uyuşturucuyla mücadelesinde aktif rol almaları konusunda verilen Narko Rehber eğitiminde, madde bağımlılığına her şeyin bir kereyle başladığını ve ansızın yoksunluk krizi noktasına gelinebileceğini belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:37
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum üretecek
    1. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    2. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    3. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    4. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    5. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    6. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    7. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    8. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    9. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    10. İnegöl sise teslim
    11. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    12. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    13. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    14. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    15. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    16. HDP'li adaydan Akşener'e Kürtçe..
    17. Nafaka makul süreli olmalı
    18. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    19. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    20. İstanbul'da dolandırdı, Adana'da..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları