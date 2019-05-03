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Öğretmenlere müzede eğitim

"Müzede Eğitim Etkinlikleri" pilot eğitimi tanıtım programı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı- MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:"Tarihle çocuklarımız arasına yeni bir gönül köprüsü kurma açısından müze eğitimini önemsiyoruz. Aslında hep yaptığımız şeyler vardı ama biz, tarih ve çocuk arasında biraz daha kısa, manzarası hoş, yukardan bakan, sahici bir yol inşa etmeye çalıştık"

03 Mayıs 2019 Cuma 13:02
Öğretmenlere müzede eğitim

ANKARA (AA) - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Tarihle çocuklarımız arasına yeni bir gönül köprüsü kurma açısından müze eğitimini önemsiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının Müze Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğretmenlere müzede eğitim verilmeye başlandı.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında 25 Eylül 2018'de imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde öğretmenlerin müzeyi sınıf ortamı olarak kullanması, bilgi ve birikimlerinin artması amacıyla düzenlenen "Müzede Eğitim Etkinlikleri"nin pilot eğitimi tanıtım programı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleşti.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, farklı branşlardan öğretmenlerin katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, tarih farkındalığını ve tarih şuurunu gerçek hayatın içinde yeniden inşa edebilme adına müze eğitimini önemsediklerini söyledi.

Adnan Boyacı, "Bunu, çocuklarımız için önemsedik. Biraz daha hayatın içinden, biraz daha tarihi dokunulabilir hale getirelim istedik. Bunun için de Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı hocalarımızdan, Kültür Bakanlığımızdan destek alarak sizin için böyle bir program geliştirdik. Siz ilk öğrencilerimizsiniz, bundan sonra öğrencilerimizin sayısı artacak." diye konuştu.

- "Tarihle çocuklarımız arasına gönül köprüsü kurma açısından müze eğitimini önemsiyoruz"

Bunun diğer eğitimlerden farklı olmasını istediklerini ve bu amaçla öğretmen el kitapları hazırladıklarını belirten Boyacı, bu kitapların hazırlandığını, baskısı ve dizgisinin yapıldığını ve internet üzerinden herkese açılacağını ifade etti.

Müze eğitiminin başlı başına bir mesleki beceri alanı olduğunu, ancak tarihe ve milli tarih şuuruna giden yolda, sınıftaki teorik bilgi ile gerçek hayattaki kazanıma giden bir köprü görevi görmesini istediklerini vurgulayan Adnan Boyacı, "Tarihle çocuklarımız arasına yeni bir gönül köprüsü kurma açısından müze eğitimini önemsiyoruz. Bu köprünün başında olan sizlersiniz. Siz kurduğunuz ölçüde bu yol üzerinden çok öğrenci geçecek. Aslında hep yaptığımız şeyler vardı ama biz, tarih ve çocuk arasında biraz daha kısa, manzarası hoş, yukardan bakan, sahici bir yol inşa etmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Boyacı, bu etkinliği bundan sonra yapacakları çalışmalar için başlangıç noktası olarak gördüğünü belirtti.

Etkinliğe katılan öğretmenler de eğitimden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Ufuk Arslan Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Gök, müzede yapılan çalışmalarla geçmiş dönemlerde yaşayan insanlarla empati kurma imkanı yakaladıklarını söyledi.

Gök, "Daha önce yapamadığımız çalışmaları yapabilme imkanı elde ettik. Bizlere ve öğrencilerimize birçok katkısı olacaktır." değerlendirmesi yaptı.

- Arkeolojik iklimde ders

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Müze Eğitimi Sertifika Programı çerçevesinde, başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımlarının, öğrencilere müzelerin tarihsel arkeolojik ikliminde aktarılması hedefleniyor.

Tarih farkındalığı ve milli tarih şuurunun müzelerin otantik ortamlarında daha somut ve kalıcı olarak öğrencilere kazandırılması da projenin temel amaçları arasında yer alıyor.

Müzedeki eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 13:02
  1. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı

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