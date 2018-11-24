Öğretmenlere büyük müjde! Bugünden itibaren ücretsiz olacak

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmenlere müjdeyi verdi.

Bugünden itibaren ücretsiz

Bakan Ersoy, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bize önce insan olmayı öğreten kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu milletin geleceğine yön veren Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu önemli günde öğretmenlerimiz için bir de müjdem var. Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını müjdeliyorum" ifadesini kullandı.