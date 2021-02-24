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Korona Virüs Öğretmenlere koronavirüs aşılaması başladı! İlk aşı Bakan Selçuk'a yapıldı
Korona Virüs

Öğretmenlere koronavirüs aşılaması başladı! İlk aşı Bakan Selçuk'a yapıldı

Öğretmenlere yönelik koronavirüs aşısı uygulaması bugün itibariyle başladı. İlk aşı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:36:00 -
Öğretmenlere koronavirüs aşılaması başladı! İlk aşı Bakan Selçuk'a yapıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama programı başladı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Ben de öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu burada oldum. Öğretmenlerimizin burada aşı olması söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz ilgili sağlık kuruluşlarında aşı olacaklar. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı çalışma yapıyor.

Biz aslında salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız TSE'nin belirdiği standartlara göre her türlü hazırlıklarını yaptı. Hiçbir temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan okulları açabiliriz, okullarımız hazır.

1 Mart'ta da diğer okullarımız açılacak. Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil.

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