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Öğretmenlere, “Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu” semineri

Elazığ’da rehber öğretmenlere, “dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu” semineri verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:41
Öğretmenlere, “Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu” semineri

Elazığ’da rehber öğretmenlere, “dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu” semineri verildi.


Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medical Park Elazığ Hastanesi işbirliği ile kentte görev yapan rehber öğretmenlerineyönelik ‘Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu” semineri verildi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen seminere il genelinde eğitim veren yaklaşık 250 rehber öğretmeni katıldı. Seminerde Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatristi Zeynep Elyas Kaya, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğubaşta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi verdi.


İl genelindeki rehber öğretmenlerine yönelik seminer düzenlediklerini ve verimli geçtiğini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatristi Zeynep Elyas Kaya, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili hem aileler hem öğretmenler için bu konu üzerinde yoğunlaştık. Önemli bir sorun.Ancak tanısı konulup, tedavi edildiği zaman çocukları çok iyi yerlere getirebiliriz. Dolayısıyla bunu burada konuşmuş olmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuş olmak çok iyi oldu. Güzel ve verimli bir seminer oldu” dedi.


Yaklaşık 250 rehberlik öğretmenine yönelik bir seminer olduğunu aktaran Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, “ ilimizdeki rehberlik öğretmenlerine yönelik bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda PsikiyatristZeynep Elyas Kaya tarafından okullarımızda önemli bir sorun olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 250 rehberlik öğretmenimize dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgilendirme yapıldı” diye konuştu.


Seminere, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zeki Ulufer, Elazığ BelediyesiBasın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol,Psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya, Psikolog Çağla Gül, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ile çok sayıda öğretmen katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:41
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