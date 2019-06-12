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Öğretmenlerden öğrencilere müzik ziyafeti

Esenler’de görev yapan 40 öğretmenden oluşan "Esenler Öğretmenler Korosu", öğrencilerine YKS öncesi keyifli bir müzik ziyafeti sundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
Öğretmenlerden öğrencilere müzik ziyafeti

Esenler’de görev yapan 40 öğretmenden oluşan "Esenler Öğretmenler Korosu", öğrencilerine YKS öncesi keyifli bir müzik ziyafeti sundu.


Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 öğretmenin kurduğu "Esenler Öğretmenler Korosu" konser verdi. Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’ndeki konsere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ve MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz’ın yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Öğrencilere moral oldu


Öğretmenlerin seslendirdiği Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nden seçkin eserler, dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Sahnede usta sanatçılara taş çıkaran öğretmenlerin müzik ziyafeti, hafta sonu YKS’ye girecek öğrencilere de moral oldu. Programda öğretmenler, folklor gösterileriyle de büyük alkış aldı.



İstanbul, estetiğin ruhunun yansıdığı şehir


Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’in İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen ilçelerden olduğunu ve aynı zamanda İstanbul’da kültür ve sanatın maksimum düzeyde yaşandığı ilçelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Göksu, "Bizim şehir tarihimizde şehirler tarif edilirken 3 kategorik şehir tarifi yapılır. Vahiy ruhunun yansıdığı şehirler olarak Mekke ve Medine, tarihin ruhunun yansıdığı şehir olarak Kudüs, estetiğin ruhunun yansıdığı şehir olarak İstanbul" diye konuştu.


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da öğretmenlerden oluşan müzik ve sanat korosunun önemine dikkat çekerek konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
  1. sanat
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