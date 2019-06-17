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Öğretmenlerden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret ederek ’eğitim’ döneminde verdiği destekler için teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:50
Öğretmenlerden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret ederek ’eğitim’ döneminde verdiği destekler için teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, okul müdürleri ve öğretmenlerle birlikte Pazaryeri Belediye Başkanı’nı ziyaret etti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Tekin, “Eğitimcilerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartlar yanında, pedagojik eğitim esasları doğrultusunda yetiştirip yüreği insan sevgisi ile dolu, ahlaklı, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan, ailesini, vatanını, milletini ve bayrağını seven ve bunları davranış haline getiren, çocuklarımızı iyi bir eğitim vererek onları vatana ve millete hayırlı insan olarak yetiştiren başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu’na, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:50
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